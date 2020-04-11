THY Euroleague’de acil durum eylemi!

CELAL UMUT EREN

Dünyadaki tüm spor müsabakalarını vuran koronavirüs, basketbola da ciddi zararlar verdi. Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu olan THY Euroleague’de de sezonun kalan kısmı için nasıl bir hamle yapılacağı merak konusu...



El Pais gazetesi, Euroleague Yönetimi’nin birçok planı masaya yatırdığını ancak adeta bir ‘Acil durum eylem’ planı olarak 18 takımı bir şehre toplayarak 5 haftada 78 maç oynatmayı hedeflediğini yazdı.

Buna göre İstanbul, Atina ve Moskova şehirleri aday olarak göz önüne alındı. İlk olarak Atina’da OAKA ve Barış ve Dostluk Salonları öne çıkarıldı. Atina’daki bu iki salonun arasından 9 kilometre ve 15 dakika olmasına dikkat çekildi.



Moskova’da ise az sayıda vaka oluşu; Megaspor Arena ile Mytishchi gibi salonların elverişli olmasına vurgu yapıldı. İstanbul’da da hem Sinan Erdem hem de Ülker Spor Salonu’nun uluslararası maçlarda sıkça kullanılması, otel ve kamp rahatlığı ile şehrin yakın zamanda önemli finallere ev sahipliği yapması göz önünde bulunduruldu.



Final-four’un merkezi olarak belirlenen Köln’de devam etmek istemeyen Euroleague’in, Avrupa’nın merkezinde yaşanan salgın krizinden de uzak olmasından dolayı bu 3 şehre yöneldiği aktarıldı.

Doğal izolasyon

Sezonun kalan kısmının tek bir şehirde tamamlanma planı salgın konusunda alınan bir tedbir olarak değerlendirildi. Buna göre 18 farklı takımın ülkeden ülkeye gidiş dönüşlerinin önüne geçilecek.

Tek bir şehirde tüm takımlar toplanacak. 18 takım belirlenen şehre geldikten sonra 14 gün karantinada tutulacak. Karantinanın hemen ardından da antrenman ve maç temposu başlatılacak.

İki büyük örnek

THY Euroleague’in temmuz ayında sezonu bitirme hedefi bulunuyor. Bu çalışmada da iki büyük örnek dikkat çekiyor. İki büyük organizasyon; 2017 EuroBasket’in 76 maçı 3 haftada tamamlaması ve diğeri de 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın 92 maçı 3 haftada sonlandırması önemli rehberler oldu. Euroleague’de de kalan süredeki 78 maçın 5 haftada böylelikle 2 salonlu bir şehirde bitirmesinin mümkün olabileceği aktarıldı.



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