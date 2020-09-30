30.09.2020 - 09:48 | | İHA
THY Euroleague'de ilk hafta programı
THY Euroleague'de 2020-2021 sezonu Anadolu Efes ile Zenit arasında oynanacak maçla başlayacak.
THY Euroleague'de heyecan yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'i ağırlayacak. Fenerbahçe Beko da evinde Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise iki İspanyol ekibi Baskonia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
THY Euroelague'de ilk hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg
21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin
22.00 FC Barcelona - CSKA Moskova
22.00 Valencia Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne
2 Ekim Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız
21.30 Bayern Münih - EA7 Olimpia Milano
22.00 Baskonia - Real Madrid
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