THY'den Inter ile işbirliği girişimi!

İtalya Serie A’nın ünlü kulübü Inter Milan ve dünyanın en iyi hava yolu şirketlerinden biri olarak kabul edilen Türk Hava Yolları, Lübnan’da özel bir işbirliğine gitti. ‘Inter Campus’ başlığı altında oluşturulan kampüste futbol eğitimleri başladı.



Beyrut’ta Shatila kampında yer alan 80 çocuk için güzel bir proje düzenlendi. Suriye, Filistin ve ayrıca Lübnanlı çocuklar burada futbol oynuyor. Aynı zamanda Lübnanlı teknik direktörlere de istihdam sağlanıyor.



Çocuklara burada forma, futbol topları ve birçok ekipman sunuluyor. Gelecek nesillerin sağlıklı eğitim almaları, sporda altyapı sağlamaları ve iyi bir geleceğe sahip olmaları adına ciddi bir proje üzerinde çalışılıyor. Kamptaki kanalizasyon sorunları, içme suyu sıkıntısı ve elektirik problemleri de gideriliyor.

NGO Anera isimli mülteci çocuklar için çalışan yardım kuruşunun da desteğiyle Inter Milan ve THY ortak hareket ediyor. Ulaşım sponsoru olarak öne çıkan THY, önemli bir hizmet veriyor.

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