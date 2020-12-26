Tigana yeniden sahalara dönüyor

Son olarak Çin'de 2012'de Shanghai Shenhua teknik direktörlüğü yapan Jean Tigana yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana'nın yetiştiği kulüp olan ve şimdilerde Ulusal Lig Grup C'de mücadele eden Toulon'da çalışmak üzere olduğu kaydedildi. Tigana'nın Toulon'u yeniden en üst seviyeye çıkarmak için takımına yardım etmek istediği ve Toulon belediye başkanına sunulan yeni proje kapsamında çalışmayı çok istediği ifade edildi.

Teknik adamlık kariyerine futbolculuk döneminde yıldızlaştığı Olympique Lyon'da 1993'te başlayan Tigana, daha sonra Monaco Fulham maceralarına atılmıştı. 2005'te Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Fransız hoca 2 sezonun ardından futbol oynadığı bir başka takım olan Bordeaux'nun başına geçmişti. Son olarak ise 2012'de 4 aylık kısa bir sürede Shanghai Shenhua'nın hocalığını yapan Tigana, bu zamandan beri herhangi bir takım çalıştırmıyor.