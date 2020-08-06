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06.08.2020 - 07:00 |

Tılsım bozuldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a 3-0 mağlup olan Başakşehir Avrupa'ya veda etti. İrfan Kurtulmuş maçı değerlendirdi.

Tılsım bozuldu
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İRFAN KURTULMUŞ

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 avantajla geldiği Danimarka deplasmanında, rakibi FC Kopenhag’a karşı istediği oyunu ortaya koyamayarak kupaya veda etti.
Türkiye Süper Ligi’nin yeni şampiyonu Başakşehir, şampiyonluğun ve ilk maçtaki 1-0’lık avantajın verdiği rehavetten olsa gerek, ilk dakikalarda durgun, isteksiz bir oyunla hiç beklemediği anda, daha 4. dakikada Jonas Wind’in kafa golünü kalesinde gördü.
Kopenhag’ın Norveçli teknik direktörü Staale Solbakken, 4-2-3-1 gibi değişik bir taktikle çıktığı Başakşehir önünde belki de beklemediği ataklarla gol şansları buldu.
Formundan uzak görünen Demba Ba ile Crivelli, Kopenhag defansının ortasında oynayan Bjelland ve Nelsson ikilisini aşamazken, Edin Visca sol kanata geçtikten sonra İrfan Kahveci’yle birlikte bireysel becerileriyle Başakşehir adına şanslar yaratmaya çalıştılar.
Danimarka ekibin orta sahasında oynayan kaptan Zeca ve Falk, üstün performanslarıyla adeta durarak oynayan Başakşehir savunmasını attıkları derin paslarla pasifize ettiler.
Rasmus Falk ayrıca, 62. dakikada Başakşehir savunmasının bakışları arasında takımını 3-0 öne geçiren şık bir gol attı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 20 yıl sonra ikinci bir zafer kazanmak duygusu ve heyecanıyla geldiği Parken Stadı’ndan, üzülerek ve takımı UEFA’dan elenerek geri dönmek zorunda kaldı.
Tek kelimeyle, tatil havasında Kopenhag’a gelen Başakşehir’in, bir varlık gösteremeden farklı skorla mağlup olması şampiyona hiç yakışmadı.
Yazık oldu...

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