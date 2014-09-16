Tim Wiese'ye ilginç teklif!

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Tim Wiese'ye, kamuoyunda "Amerikan Güreşi" olarak bilinen "wrestling" yapması için teklifte bulunulduğu bildirildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, merkezi Amerika'da bulunan Wrestling Federasyonu'nun (WWE) güreş yapması teklifinde bulunduğu Wiese, "Teklifi sakin bir kafayla düşüneceğim. Neden hemen olumsuz olarak değerlendireyim ki..." açıklamasını yaptı.

Sporcuların ringte dövüştüğü wrestling hakkında değerlendirmede de bulunan Wiese, "İçimde hiçbir şekilde korku yok. Bu spor, Amerika'da çok yaygın ve beğeniliyor. Önümüzdeki haftalarda danışmanlarımla görüşüp teklifi değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

Tim Wiese'nin bir sosyal paylaşım sitesinde vücudunun üst kısmını gösteren bir fotoğrafı paylaşması sonrasında WWE'den güreş yapması teklifinin geldiği iddia edildi.