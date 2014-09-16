Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Tim Wiese'ye ilginç teklif!
16.09.2014 - 20:31 | | BERLİN (AA)

Tim Wiese'ye ilginç teklif!

Almanya'nın eski milli kalecisi Tim Wiese'ye "wrestling" yapması teklif edildi.

Tim Wiese'ye ilginç teklif!
ABONE OL

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Tim Wiese'ye, kamuoyunda "Amerikan Güreşi" olarak bilinen "wrestling" yapması için teklifte bulunulduğu bildirildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, merkezi Amerika'da bulunan Wrestling Federasyonu'nun (WWE) güreş yapması teklifinde bulunduğu Wiese, "Teklifi sakin bir kafayla düşüneceğim. Neden hemen olumsuz olarak değerlendireyim ki..." açıklamasını yaptı.

Sporcuların ringte dövüştüğü wrestling hakkında değerlendirmede de bulunan Wiese, "İçimde hiçbir şekilde korku yok. Bu spor, Amerika'da çok yaygın ve beğeniliyor. Önümüzdeki haftalarda danışmanlarımla görüşüp teklifi değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

Tim Wiese'nin bir sosyal paylaşım sitesinde vücudunun üst kısmını gösteren bir fotoğrafı paylaşması sonrasında WWE'den güreş yapması teklifinin geldiği iddia edildi.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber