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23.10.2017 - 10:02 | | AA

Timberwolves son saniyede kazandı

Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı, son saniyede attığı 3 sayılık basketle 115-113 yendi.

Timberwolves son saniyede kazandı
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NBA'e 3 maçla devam edildi. Sezon öncesi Russell Westbrook'un yanına Paul George ve Carmelo Anthony'yi ekleyerek ligin iddialı takımları arasına girenOklahoma City Thunder ile genç kadrosuyla dikkati çeken Minnesota Timberwolves arasındaki mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu.

Timberwolves son saniyede kazandı

Anthony'nin bitime 4.7 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 113-112 öne geçen Thunder'a, son saniyede Andrew Wiggins ile cevap veren misafir Timberwolves, maçı 115-113 kazandı.

Timberwolves'u galibiyete, 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Wiggins, 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Karl-Anthony Towns, 19 sayı, 9 asist, 6 ribaunt üreten Jeff Teague taşıdı.

Thunder'da Russell Westbrook 31 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Carmelo Anthony 23 sayı, 3 top çalma ve Steven Adams 17 sayı, 13 ribauntla mücadele etti.

Ersan'dan 9 sayı, 7 ribaunt

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un deplasmanda Brooklyn Nets'e 116-104 yenildiği karşılaşmada, 9 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Timberwolves son saniyede kazandı

Nets'te Allen Crabbe 20 sayı, 5 ribaunt, Demarre Carroll 17 sayı, D'Angelo Russell 16 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve Caris LeVert 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

Hawks cephesinde Marco Belinelli'nin 19 sayı, John Collins'in 14 sayı, 13 ribaunt ve Dennis Schroder 17 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Günün son maçında ise New Orleans Pelicans, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 119-112 mağlup etti.

Timberwolves son saniyede kazandı

Pelicans'ta Anthony Davis 27 sayı, 17 ribaunt, 4 top çalma, 3 blok, DeMarcus Cousins da 22 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza attı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

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