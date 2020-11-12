TKBL Federasyon KupasÄ±'nda yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri!
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol Ligi (TKBL) takÄ±mlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen Federasyon KupasÄ±'nda yarÄ± finale yÃ¼kselen takÄ±mlar belli oldu.Â
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol Ligi (TKBL) takÄ±mlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen Federasyon KupasÄ±'nda yarÄ± finale yÃ¼kselen takÄ±mlar belli oldu.Â
Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen organizasyonda, Ã§eyrek final maÃ§larÄ± sonunda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BOTAÅž GeliÅŸim, Emlak Konut ve Antalya 07 Basketbol takÄ±mlarÄ±, adlarÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.Â
KupanÄ±n final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 14 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te baÅŸlayacak.Â
BugÃ¼n oynanan Ã§eyrek final maÃ§larÄ±nda alÄ±nan sonuÃ§lar ve yarÄ±nki yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â
Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Yalova VÄ°P: 69-65Â
BOTAÅž GeliÅŸim-ICC YatÄ±rÄ±m Sakarya YÃ¼kseliÅŸ: 86-61Â
Emlak Konut-Ã‡eÅŸme Basketbol: 79-69Â
Edremit Belediyesi GÃ¼respor-Antalya 07 Basketbol: 55-74
YarÄ± finalÂ
15.15 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BOTAÅž GeliÅŸimÂ
17.30 Emlak Konut-Antalya 07 Basketbol