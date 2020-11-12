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12.11.2020 - 23:56 | | AA

TKBL Federasyon KupasÄ±'nda yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri!

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol Ligi (TKBL) takÄ±mlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen Federasyon KupasÄ±'nda yarÄ± finale yÃ¼kselen takÄ±mlar belli oldu.Â

TKBL Federasyon KupasÄ±'nda yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri!
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TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol Ligi (TKBL) takÄ±mlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen Federasyon KupasÄ±'nda yarÄ± finale yÃ¼kselen takÄ±mlar belli oldu.Â 

Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen organizasyonda, Ã§eyrek final maÃ§larÄ± sonunda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BOTAÅž GeliÅŸim, Emlak Konut ve Antalya 07 Basketbol takÄ±mlarÄ±, adlarÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.Â 

KupanÄ±n final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 14 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te baÅŸlayacak.Â 

BugÃ¼n oynanan Ã§eyrek final maÃ§larÄ±nda alÄ±nan sonuÃ§lar ve yarÄ±nki yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â 

Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Yalova VÄ°P: 69-65Â 

BOTAÅž GeliÅŸim-ICC YatÄ±rÄ±m Sakarya YÃ¼kseliÅŸ: 86-61Â 

Emlak Konut-Ã‡eÅŸme Basketbol: 79-69Â 

Edremit Belediyesi GÃ¼respor-Antalya 07 Basketbol: 55-74

TKBL Federasyon KupasÄ±nda yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri

YarÄ± finalÂ 

15.15 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BOTAÅž GeliÅŸimÂ 

17.30 Emlak Konut-Antalya 07 Basketbol

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