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10.09.2020 - 18:09 |

Tobias Heintz, Kasımpaşa’dan ayrıldı! Yeni takımı...

Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a, Mame Thiam’ı Fenerbahçe’ye veren Kasımpaşa, Tobias Heintz’i de Norveç ekibi Sarpsborg’a kiraladı.

Tobias Heintz, Kasımpaşa’dan ayrıldı! Yeni takımı...
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Onur Dinçer - Skorer

Kasımpaşalı futbolcu Tobias Heintz, ülkesi Norveç’in yolunu tuttu. İstanbul ekibine Norveç’in Sarpsborg takımından geçen yılın ocak ayında transfer olan ve sözleşmesi 2022’ye kadar süren ancak beklediği forma giyme fırsatlarını bulamayan kanat oyuncusu, aynı takıma bu kez kiralık olarak geri döndü.

Sözleşme detayları paylaşılmadı
Sarpsborg Kulübü, Tobians Heintz’i kadrosuna kattığını duyurdu. Kiralık sözleşmenin Norveç’teki 2020 futbol sezonu için geçerli olduğu belirtildi. Bu transfer için Kasımpaşa’ya bir kiralama bedeli ödenip ödenmeyeceği ya da futbolcunun maaşının ödemesinin nasıl olacağına yönelik bir bilgi kulüp tarafından verilmedi.
Lisansı çıktı, Aalesund maçında oynayabilir
Norveç basını sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da bulunduğunu öne sürdü. Halihazırda sezonun devam etmekte olduğu ligde Heintz’ın lisansının 8 Eylül’de çıktığı, görev verilmesi durumunda önümüzdeki günlerde Aalesund maçında forma giyebileceği belirtildi.

Tobias Heintz, Kasımpaşa’dan ayrıldı Yeni takımı...


‘Ayrılmak istediğim mesajını kulübe net verdim’
Tobias Heintz transferle ilgili yaptığı açıklamada “Tekrar burada herkesi görmek güzel. Sanki hiç gitmemişim gibi hissediyorum. Kiralık ya da kalıcı, kulübe ayrılmak istediğim mesajını net bir şekilde verdim. Futbol oynamam gerekiyordu. Sonuç olarak burada olduğum için mutluyum.

Türk futboluna destek açıklanmıştı
Kasımpaşa kulübü bu sezon elinden bonservissiz olarak çıkardığı futbolcularla dikkat çekti. Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a, Mame Thiam’ı Fenerbahçe’ye veren lacivert-beyazlılar; Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına da destek bildirmiş, Türk futboluna desteğini duyurduğu bir açıklama yayınlamıştı.

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