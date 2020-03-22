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HaberlerBeşiktaş Haberleri Toddrick Gotcher'dan Beşiktaş'a veda! Menajeri duyurdu
22.03.2020 - 01:28 | | Skorer

Toddrick Gotcher'dan Beşiktaş'a veda! Menajeri duyurdu

Beşiktaş Sompo Sigorta'da forma giyen ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher, ülkeden ayrıldı. Oyuncunun ayrılığını menajeri duyurdu.

Toddrick Gotcher'dan Beşiktaş'a veda! Menajeri duyurdu

Tüm dünyada etkisini yoğun biçimde hissettiren corona virüsü (COVID-19) salgını sebebiyle yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyen ABD’li basketbolcusu Toddrick Gotcher’ın menajeri Obrad Fimic, oyuncusunun corona virüsü salgını nedeniyle ülkeden ve takımdan ayrıldığını açıklandı.

Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Toddrick Gotcher, Beşiktaş’ın önemli bir parçasıydı ve corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’den ayrıldı ve ailesinin yanına gitti. Toddrick’in 3 aylık da alacağı vardı” ifadelerini kullandı.

Toddrick Gotcherdan Beşiktaşa veda Menajeri duyurdu

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