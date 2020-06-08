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08.06.2020 - 15:15 | |   BURSA (AA) -

TOFAŞ, ABD'de oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Minnesota Üniversitesi takımından Alihan Demir'i kadrosuna kattı.

TOFAŞ, ABD'de oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti
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TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bursa temsilcisi, 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki forvetle sözleşme imzaladı.

Basketbola Ankara'da başlayan ve altyapı eğitiminin bir bölümünü Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okullarında alan Alihan Demir, 2019-2020 sezonunda NCAA'da Minnesota Üniversitesi formasıyla çıktığı 31 maçta 7,1 sayı, 5 ribaunt ve 1,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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