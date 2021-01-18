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18.01.2021 - 11:47 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ, Avrupa'da tur peşinde

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında yarın Çekyada ERA Nymburka konuk olacak. CEZ Sportovni Haladaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30da başlayacak.

TOFAŞ, Avrupa'da tur peşinde
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubunda son hafta heyecanı yaşanıyor. JDA Dijon deplasmanında aldığı kritik galibiyetle grupta tur umutlarını 6. haftaya taşıyan ve ipleri eline alan TOFAŞ Basketbol Takımı, ERA Nymburk karşısına tur hedefiyle çıkacak. İlk maçta Bursada rakibine uzatmada 93-96 kaybeden Mavi Yeşilliler, Çekya temsilcisinden rövanşı alarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedeflerken; son haftada oynanacak Keravnos-JDA Dijon karşılaşmasında Fransız ekibinin parkeden mağlup ayrılması durumunda da bu maçın sonucuna bakmaksızın Bursa ekibi tur biletinin sahibi olacak. ING Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Liginde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdüren TOFAŞın grupta 3 galibiyet-2 mağlubiyeti bulunurken; rakip ERA Nymburk ise 4 galibiyet-1 mağlubiyetle bu maçlar öncesinde lider durumda.

TOFAŞ Bursa ile ERA Nymburk arasındaki mücadele yarın Çekyanın Nymburk kentinde oynanacak. CEZ Sportovni Haladaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30da başlayacak.

GRUP FORMATINDA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi normal sezonunda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar isimlerini son 16 takım arasına yazdıracak. Pandemi nedeniyle değiştirilen yeni formata göre 2020-21 sezonu play-off aşaması da grup formatında oynanacak. 2-3 Mart 2021 tarihinde başlayacak play-off aşamasında, kurayla 4'er takımın yer alacağı 4 yeni grup oluşturulacak. Play-off gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ise, 2021'in mayıs ayında düzenlenecek 8'li finale katılmaya hak kazanacak.

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TOFAŞ, Avrupada tur peşinde

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