TOFAÅž - BahÃ§eÅŸehir Koleji: 87-80

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 16. haftasÄ±nda TOFAÅž, BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 87-80 yendi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmaya Berkan Durmaz ve Simmons ile hÄ±zlÄ± baÅŸlayan TOFAÅž, 5. dakikayÄ± 9-6 Ã¼stÃ¼n geÃ§ti. Ev sahibi ekibin baskÄ±sÄ±nÄ± sakin hÃ¼cumlarla kÄ±ran BahÃ§eÅŸehir Koleji, Green ve Jones'in etkili hÃ¼cumlarÄ±yla skor Ã¼retti ve Ã§eyreÄŸi 25-19 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci Ã§eyreÄŸe Green'in iÃ§eriyi kat ederek bulduÄŸu sayÄ±larla hÄ±zlÄ± baÅŸlayan konuk ekip, 12. dakikada farkÄ± 8'e (21-29) Ã§Ä±kardÄ±. Ã‡eyrek genelinde TOFAÅž'a rahat hÃ¼cum fÄ±rsatÄ± tanÄ±mayan BahÃ§eÅŸehir Koleji, soyunma odasÄ±na 44-39 Ã¼stÃ¼n gitti.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek iki takÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan da gergin geÃ§ti. Jones ve Evans'Ä±n Ã¼rettiÄŸi sayÄ±larla Ã§eyrek baÅŸÄ±nda 7-0'lÄ±k seri yakalayan BahÃ§eÅŸehir Koleji, 22. dakikada farkÄ± Ã§ift hanelere Ã§Ä±kardÄ±: 39-51. Bu dakikada iki takÄ±m oyuncularÄ± arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Hakeme yoÄŸun itirazda bulunan TOFAÅž'Ä±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Hakan Demir, ikinci kez teknik faul alÄ±nca oyundan ihraÃ§ edilerek salon dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderildi. Gerginlikle beraber temponun da yÃ¼kseldiÄŸi Ã§eyreÄŸin 18. dakikasÄ± konuk ekibin 62-55 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle geÃ§ildi. Daha sonra TOFAÅž, oyunda geri dÃ¶nmeyi baÅŸardÄ± ve final periyotuna 62-62 eÅŸitlikle gidildi.Â

Son Ã§eyreÄŸe baskÄ±yÄ± arttÄ±rarak hÃ¼cumda da etkili baÅŸlayan TOFAÅž, Purcell'in bireysel hÃ¼cumlarÄ±yla 10-0'lÄ±k seri yakaladÄ± ve farkÄ± bir anda 33. dakikada 9'a Ã§Ä±kardÄ±: 72-63. Bu dakikadan itibaren oyundaki kontrolÃ¼ eline alan ev sahibi ekip, Berk UÄŸurlu ve Zubcic'in set hÃ¼cumlarÄ±yla 38. dakikada Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumayÄ± baÅŸardÄ±: 82-75. Kalan dakikalarda potasÄ±nÄ± iyi savunan TOFAÅž, parkeden 87-80 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: TOFAÅžÂ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Ã‡akar, Can MavisuÂ

TOFAÅž: Zubcic 5, Berkan Durmaz 8, Christon 12, Simmons 12, Phillip 14, Purcell 11, Berk UÄŸurlu 14, Alihan Demir 2, Muhsin YaÅŸar 9Â

BahÃ§eÅŸehir Koleji: Jones 15, Ä°smet AkpÄ±nar, Robinson 4, Green 27, Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ± 2, Evans 20, Hadi Ã–zdemir, RÄ±dvan Ã–ncel, Thomas AkyazÄ±lÄ±, Owens 4, Erkan YÄ±lmaz 8

1. Periyot: 19-25Â

Devre: 39-44Â

3. Periyot: 62-62