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18.11.2020 - 22:49 | | AA

TOFAŞ - Dijon: 81-87

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz TOFAŞ Spor Kulübü, rakibi ERA Nymburk karşısında uzatmada 81-87 mağlup oldu ve gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı.

TOFAŞ - Dijon: 81-87
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Karşılaşmada Berkan Durmaz, gösterdiği 17 sayı, 9 ribaund ve 5 asistlik performansla etkili oldu fakat takımının mağlubiyetini önleyemedi. Konuk takımda ise mücadelenin yıldızı 17 sayı ve 10 asist ile 21 verimlilik puanı üreten David Holston oldu. Grubun diğer takımları ERA Nymburk ve Keravnos’un karşılaşmasında ise ev sahibi Nymburk, rakibini 96-69 mağlup etti.

Retin Obasohan 21 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ile harika bir performans ortaya koydu. Vojtech Hruban da maçı 16 sayı, 6 ribaund ve 8 asist ile tamamladı. Hayden Dalton ise 16 sayı üretti. Omar Prewitt de 14 sayı ve 6 ribaund ile maçı tamamladı. Konuk takımda Brandon Rozzell 15 sayı ve 5 ribaund ile etkili oldu.

TOFAŞ - Dijon: 81-87

 

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