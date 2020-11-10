TOFAŞ - ERA Nymburk: 93-96

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde, B Grubu’nda ilk hafta oynanması planlanan ancak Çekya temsilcisinde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle bugüne alınan erteleme maçında TOFAŞ Basketbol Takımı, ERA Nymburk’u ağırladı.

Zorlu mücadeleye konuk ekip etkili başlarken, özellikle Dalton ve Hruban’ın üst üste sayıları sonrası ilk 5 dakikayı 7-18 önde geçti. Periyot boyunca 6 oyuncusundan skor katkısı alan TOFAŞ, kompakt oyunuyla farkı azaltmaya çabalasa da, hücum ritmini koruyan Çekya temsilcisi, periyodu 17-29’luk skorla üstün kapadı.

İkinci periyodun başında Benda’nın dış atış isabetiyle Çekya ekibi farkı 15’e çekti: 20-35. Boyalı alanı verimli kullanan TOFAŞ, hücum organizasyonunu sağlarken farkı da azaltmaya başladı. 15’inci dakika 29-40’lık konuk ekibin üstünlüğü ile geçilirken, periyodun son saniyelerinde Berk’in dış atış isabetinin ardından soyunma odasına 40-45’lik skor ile gidildi.

Dönüşte üst üste bulduğu sayılarla skoru 45-45’e eşitleyen TOFAŞ, Berk’in basketiyle öne geçti. Bir anda oyunu lehine çeviren TOFAŞ, 10-0’lık seri yakaladı ve 26’ncı dakikada durumu 60-50’ye getirdi. Dalton’ın dış atış isabetiyle bozulan seri sonrası, her iki ekipten de karşılıklı basketler gelirken, final periyoduna TOFAŞ’ın 67-60’lık üstünlüğü ile başlandı.

Final periyodunun başında üst üste sayılar bulan Çekya temsilcisi, 33’üncü dakikada geride kalırken skora den getirdi: 69-69. Son 5 dakikası büyük heyecana olan periyotta, her iki ekip de hücum ritmini korudu. Son dakikaya başa baş girilirken, periyot sonunda 81-81’lik skor ile birlikte maç uzatmaya gitti. Uzatmada da son saniyeye dek yaşanan heyecanda kazanan taraf 93-96’lık skorla Çekya temsilcisi ERA Nymburk oldu



SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Eddie Viator (Fransa), Fernando Calatrava (İspanya), Alexey Davydov (Rusya)

TOFAŞ: DeVaughn Akoon-Purcell 18, Sean Kilpatrick 10, Berkan Durmaz 5, Jeremy Simmons 14, Berk Uğurlu 20, Nuni Omot 14, Semaj Christon 2, Alihan Demir, Muhsin Yaşar 7, Mert Konuk 3

ERA NYMBURK: Omar Prewitt 13, Hayden Dalton 19, Stephen Zimmerman, Vojtech Hruban 17, Jakub Tuma 2, Petr Benda 13, Martin Kriz 13, Retin Obasohan 19, Jerrick Harding

1.PERİYOT: 17-29

DEVRE: 40-45

3.PERİYOT: 67-60

5 FAUL: 38.00 Berkan Durmaz (TOFAŞ)