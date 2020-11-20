Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri TOFAŞ, eski oyuncusu Tarik Phillip'i renklerine kattı
20.11.2020 - 15:24 | | BURSA (AA) -

TOFAŞ, eski oyuncusu Tarik Phillip'i renklerine kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerin TOFAŞ, ABD'li eski oyuncusu Tarik Phillip'i transfer etti.

TOFAŞ, eski oyuncusu Tarik Phillip'i renklerine kattı
ABONE OL

 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-yeşilliler, İsrail’de Hapoel Jerusalem forması giyen, eski oyuncusu Tarik Phillip ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki 1.90 metre boyundaki ABD'li oyuncu, bugün takımla birlikte ilk idmanına çıkacak.

Kariyerinde daha önce NBA takımlarından Washington Wizards'tan kontrat almayı başaran, 2019-2020 sezonunda ise TOFAŞ forması giyen Phillip, pandemi nedeniyle yarıda kalan sezonda Basketbol Süper Ligi’nde 21 maçta 10.8 sayı, 2.7 ribaunt, 2.9 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 16 maçta 11.6 sayı, 3.4 ribaunt, 4.1 asist ortalamasıyla mücadele etmişti.

TOFAŞ, eski oyuncusu Tarik Phillipi renklerine kattı

 

Son dakika | Transfer | Dortmund, Reyna'nın sözleşmesini uzattı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CR7 için 700 km direksiyon salladı!
    CR7 için 700 km direksiyon salladı!
  2. Tarik Phillip, TOFAŞ'a döndü
    Tarik Phillip, TOFAŞ'a döndü
  3. Aliağa'da bir pozitif vaka...
    Aliağa'da bir pozitif vaka...
  4. Josef
    Josef
  5. Buz hokeyinde liglere ara verildi
    Buz hokeyinde liglere ara verildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı

Son Dakika | Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı

Son dakika | Ersun Yanal resmen Antalyaspor'da! İmzayı attı...

Son dakika | Ersun Yanal resmen Antalyaspor'da! İmzayı attı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Son Dakika | Ufuk Sarıca ile yollar resmen ayrıldı

Son Dakika | Ufuk Sarıca ile yollar resmen ayrıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet