TOFAŞ, eski oyuncusu Tarik Phillip'i renklerine kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-yeşilliler, İsrail’de Hapoel Jerusalem forması giyen, eski oyuncusu Tarik Phillip ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki 1.90 metre boyundaki ABD'li oyuncu, bugün takımla birlikte ilk idmanına çıkacak.

Kariyerinde daha önce NBA takımlarından Washington Wizards'tan kontrat almayı başaran, 2019-2020 sezonunda ise TOFAŞ forması giyen Phillip, pandemi nedeniyle yarıda kalan sezonda Basketbol Süper Ligi’nde 21 maçta 10.8 sayı, 2.7 ribaunt, 2.9 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 16 maçta 11.6 sayı, 3.4 ribaunt, 4.1 asist ortalamasıyla mücadele etmişti.