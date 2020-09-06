TOFAÅž - FenerbahÃ§e Beko: 70-82

06.09.2020 - 20:10 |
TOFAÅž - Fenerbahçe Beko: 70-82
FenerbahÃ§e Beko, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± TOFAÅž'Ä± 82-70 yendi.Â
Basketbolda FenerbahÃ§e Beko, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± TOFAÅž'Ä± 82-70 yendi.Â
Bursa'daki Mustafa V. KoÃ§ Spor Tesisleri'nde oynanan mÃ¼sabakanÄ±n ilk Ã§eyreÄŸini 20-11 Ã¶nde tamamlayan sarÄ±-lacivertli takÄ±m, devre arasÄ±na 47-34 Ã¶nde girdi.Â
MaÃ§Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸini 66-55'lik skorla Ã¼stÃ¼n geÃ§en FenerbahÃ§e Beko, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 82-70 kazandÄ±.
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