TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'u ağırlıyor

ING Basketbol Süper Liginde 18'inci haftanın açılış maçında TOFAŞ, Gaziantep Basketbolu konuk edecek. Ligdeki son 3 maçını kazanmayı başaran, hafta içinde de 7Days Eurocup TOP16 turunda sahasında Joventut Badalonayı 15 sayı farkla mağlup ederek çeyrek final yolunda önemli bir galibiyete daha imza atan Mavi Yeşilliler, ligde galibiyet serisini 4e çıkarmak isterken, Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde geçen hafta evinde Fenerbahçe Bekoyu 81-70 deviren konuk Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Liginde ise 29 Ocakta deplasmanda Rus temsilcisi Nizhny Novgoroda 89-64 kaybetti. TOFAŞ ile Gaziantep Basketbol arasında daha önce oynanan 13 maçta TOFAŞ Basketbol Takımı 9 galibiyet alırken; 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 13.00de başlayacak. Mücadeleyi Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil Baldemir hakem üçlüsü yönetecek.