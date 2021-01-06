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06.01.2021 - 23:13 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

TOFAŞ - Keravnos: 78-67

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos’u 78-67 yenerek, ikinci galibiyetini aldı.

TOFAŞ - Keravnos: 78-67
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Mücadelenin ilk bölümleri karşılıklı sayılara sahne olurken, son bölümde vites artıran TOFAŞ periyodu da 19-13’lük skor üstünlüğü ile tamamladı.

Muhsin ve Berkan’ın orta mesafe basketleri sonrası TOFAŞ, farkı çift hanelere çekti: 25-15. Periyodun sonlarına doğru direnç gösteren Keravnos, Rozzell ve Williamson’ın sayılarıyla oyunda kalırken, TOFAŞ soyunmda odasına 36-32’lik üstünlükle gitti.

Dönüşte iyi başlayan TOFAŞ, Christon’ın sayıları sonrası farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 42-32. Savunmasını sertleştiren ve rakibe kolay hücum şansı tanımayan TOFAŞ, hücumda da oyun ritmini yakalayınca 25’inci dakikada fark 16’ya çıktı: 52-36. Bu andan sonra oyunu iyi domine eden TOFAŞ, son periyoda da 63-49 önde başladı.

7 farklı oyuncusundan skor katkısı alan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi, periyodun başlarında bulduğu sayılarla direnç göstermeye çabaladı. Ancak, özellikle Zubcic’in etkili pota altı oyunlarıyla sonuca rahat giden TOFAŞ, parkeden de 78-67 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından TOFAŞ, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederken; konuk ekip, beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Sergii Zashchuk (Ukrayna), Alexey Davydov (Rusya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
TOFAŞ: Tarık Phillip 11, Semaj Christon 15, Berkan Durmaz 10, Jeremy Simmons 6, Tomislav Zubcic 17, DeVaughn Akoon-Purcell 11, Muhsin Yaşar 6, DJ White, Batın Tuna, Alihan Demir, Ege Demir 2, Bora Satır
KERAVNOS: Jesse Hunt 8, Brandon Rozzell 17, Nikos Stylianou 5, Andre Williamson 13, Ahmaad Rorie 8, Simon Michail 8, Anthony King 8
1.PERİYOT: 19-13
DEVRE: 36-32
3.PERİYOT: 63-49

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