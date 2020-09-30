TOFAÅž'Ä±n FIBA Åžampiyonlar Ligi programÄ± belli oldu!

TOFAÅž Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk mÃ¼sabakasÄ±nÄ± 20 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Bursa'da Ã‡ekya temsilcisi ERA Nymburk ile oynayacak.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle format deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilen ligde 2020-2021 sezonu grup maÃ§larÄ± takvimi belli oldu.Â

TOFAÅž, Ã‡ekya'dan ERA Nymburk, Fransa'dan JDA Dijon ve KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nden Keravnos ile B Grubu'nda yer alÄ±yor.Â

Yeni format gereÄŸi takÄ±mlar, normal sezonda 3'Ã¼ iÃ§ sahada ve 3'Ã¼ de deplasmanda olmak Ã¼zere 6 maÃ§a Ã§Ä±kacak.Â

GruplarÄ±nda ilk 2 sÄ±rayÄ± alacak ekipler, isimlerini son 16 turuna yazdÄ±racak.Â

TOFAÅž'Ä±n maÃ§ takvimiÂ

20 Ekim SalÄ±: TOFAÅž-ERA Nymburk

3 KasÄ±m SalÄ±: Keravnos-TOFAÅžÂ

18 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba: TOFAÅž-JDA Dijon

16 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba: JDA Dijon-TOFAÅžÂ

6 Ocak 2021 Ã‡arÅŸamba: TOFAÅž-KeravnosÂ

19 Ocak 2021 SalÄ±: ERA Nymburk - TOFAÅž