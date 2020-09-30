Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBasketbol Haberleri TOFAÅž'Ä±n FIBA Åžampiyonlar Ligi programÄ± belli oldu!
30.09.2020 - 18:49 | | AA

TOFAÅž'Ä±n FIBA Åžampiyonlar Ligi programÄ± belli oldu!

TOFAÅž Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk mÃ¼sabakasÄ±nÄ± 20 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Bursa'da Ã‡ekya temsilcisi ERA Nymburk ile oynayacak.Â

TOFAÅž'Ä±n FIBA Åžampiyonlar Ligi programÄ± belli oldu!
ABONE OL

TOFAÅž Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk mÃ¼sabakasÄ±nÄ± 20 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Bursa'da Ã‡ekya temsilcisi ERA Nymburk ile oynayacak.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle format deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilen ligde 2020-2021 sezonu grup maÃ§larÄ± takvimi belli oldu.Â 

TOFAÅž, Ã‡ekya'dan ERA Nymburk, Fransa'dan JDA Dijon ve KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nden Keravnos ile B Grubu'nda yer alÄ±yor.Â 

Yeni format gereÄŸi takÄ±mlar, normal sezonda 3'Ã¼ iÃ§ sahada ve 3'Ã¼ de deplasmanda olmak Ã¼zere 6 maÃ§a Ã§Ä±kacak.Â 

GruplarÄ±nda ilk 2 sÄ±rayÄ± alacak ekipler, isimlerini son 16 turuna yazdÄ±racak.Â 

TOFAÅžÄ±n FIBA Åžampiyonlar Ligi programÄ± belli oldu

TOFAÅž'Ä±n maÃ§ takvimiÂ 

20 Ekim SalÄ±: TOFAÅž-ERA Nymburk

3 KasÄ±m SalÄ±: Keravnos-TOFAÅžÂ 

18 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba: TOFAÅž-JDA Dijon

16 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba: JDA Dijon-TOFAÅžÂ 

6 Ocak 2021 Ã‡arÅŸamba: TOFAÅž-KeravnosÂ 

19 Ocak 2021 SalÄ±: ERA Nymburk - TOFAÅž

    Edouard Mendy'i yakÄ±ndan tanÄ±yalÄ±m
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. TOFAÅž'Ä±n FIBA Åžampiyonlar Ligi programÄ± belli oldu!
      TOFAÅž'Ä±n FIBA Åžampiyonlar Ligi programÄ± belli oldu!
    2. Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Cisse sonrasÄ± bir bomba daha! GörüÅŸmeler baÅŸladÄ±...
      Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Cisse sonrasÄ± bir bomba daha! GörüÅŸmeler baÅŸladÄ±...
    3. Lionel Messi içini döktü! "SusmamÄ± isteyenler..."
      Lionel Messi içini döktü! "SusmamÄ± isteyenler..."
    4. Rangers Galatasaray maçÄ± ne zaman, hangi kanalda yayÄ±nlanacak? GS maçÄ± hangi gün, saat kaçta baÅŸlayacak?
      Rangers Galatasaray maçÄ± ne zaman, hangi kanalda yayÄ±nlanacak? GS maçÄ± hangi gün, saat kaçta baÅŸlayacak?
    5. Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Umut MeraÅŸ için resmi teklif!
      Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Umut MeraÅŸ için resmi teklif!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | Papiss Cisse, Fenerbahçe için Ä°stanbul'da!

    Son dakika | Papiss Cisse, FenerbahÃ§e iÃ§in Ä°stanbul'da!

    Son Dakika | BeÅŸiktaÅŸ Futbol Direktörü Ali Naibi istifa etti...

    Son Dakika | BeÅŸiktaÅŸ Futbol DirektÃ¶rÃ¼ Ali Naibi istifa etti...

    MKE Ankaragücü, Torgeir Börven ile 2+1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±

    MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Torgeir BÃ¶rven ile 2+1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±

    UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

    UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

    SÄ±radaki Haber