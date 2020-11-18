TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulübün açıklamasına göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün Kovid-19 testi yapıldı.

Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 1 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

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