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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
18.11.2020 - 12:55 | | AA

TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Kulübün açıklamasına göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün Kovid-19 testi yapıldı.

Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 1 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

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TOFAŞta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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