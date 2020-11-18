18.11.2020 - 12:55 | | AA
TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Kulübün açıklamasına göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün Kovid-19 testi yapıldı.
Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 1 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.
Klinik şikayeti bulunmayan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.
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