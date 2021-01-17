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17.01.2021 - 13:28 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-

TOFAŞ'ta galibiyet sevinci

Yoğun maç trafiğinde Büyükçekmece gibi zorlu bir deplasman maçını kazandıkları için tüm takımı tebrik eden TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Şimdi bizim için çok önemli olan Şampiyonlar Ligi maçı var. Nymburk’tan da iyi bir sonuç ile dönmek istiyoruz" dedi.

TOFAŞ'ta galibiyet sevinci
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ING Basketbol Süper Ligi 17'nci haftasında deplasmanda Büyükçekmece Basketbol’u 75-88 mağlup ederek üst üste 4'üncü, bu sezonki 9'uncu galibiyetine imza atarak çıkışını sürdüren TOFAŞ’ta başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Berkan Durmaz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir maç trafiğinde Büyükçekmece gibi zorlu bir deplasman maçına çıktıklarını belirten Hakan Demir, "Sakat oyuncularımız da vardı. Bazı pozisyonlarda eksik oyuncularımız vardı ona rağmen diğer oyuncularımız bu durumu telafi ederek buradaki zor deplasmandan bir galibiyet çıkardılar. Bütün takımı tebrik ediyorum. İyi gidiyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Şimdi bizim için çok önemli olan Şampiyonlar Ligi maçı var. Ya tamam ya devam maçı bizim açımızdan. Şimdi Salı günü oynayacağımız o maça gideceğiz. Bütün Tofaş taraftarlarının dualarını bekliyoruz. İnşallah onları en iyi şekilde temsil edip Nymburk deplasmanından iyi bir sonuç ile döneceğiz” dedi.

BERKAN DURMAZ: İYİ MÜCADELE ETTİK
Büyükçekmece karşısında 22 sayı, 12 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 3 blok istatistikleriyle takımın en skorer ismi olan Berkan Durmaz ise maçın ardından şu ifadeleri kullandı: 

"Öncelikle Büyükçekmece’yi tebrik ediyorum. Baştan sona kadar iyi mücadele ettiler. Biz onların ofansif gücünü zaten biliyorduk. Özellikle kendi sahalarında da çok tehlikeli bir takım olduklarını da biliyorduk. Şutörlerine önlem alıp ribauntlarda da üstünlük sağlamaya çalıştık. Maçın sonuna kadar tam koparamasak da iyi mücadele tetik. Yoğun bir fikstürün içindeyiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı için tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve inşallah Nymburk deplasmanında gruptan çıkıp play-off’a kalacağız."

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