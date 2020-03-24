Tokyo Olimpiyatları ne zaman yapılacak? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi mi?

Tokyo Olimpiyatları ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı merak edilen konular arasında bulunuyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe de, corona virüs nedeniyle olimpiyatların iptal edilmeyeceğini ancak erteleneceğini ifade etti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi sonrasında ise oyunların yapılacağı tarih ise merak konusu oldu.

TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili konuştu.

Basın açıklaması yapan Abe, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle yapılan görüşmeler sonucu Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmeyeceği kesinleşti. Komiteden olimpiyatların bir yıl ertelenmesini talep ettik.

Olimpiyat komitesi erteleme talebimizi kabul etti. Tokyo Olimpiyatları en geç 2021 yazında gerçekleştirilecek" dedi.

2021 yılında gerçekleştirilecek oyunların adının 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak kalması kararlaştırıldı.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE ERTELENEN LİGLER

EURO 2020 - 2021 yazına ertelendi

Şampiyonlar Ligi - Süresiz ertelendi

Avrupa Ligi - Süresiz ertelendi

İngiltere - Nisan ayına ertelendi

Almanya - Nisan ayına ertelendi

İtalya - Nisan ayına ertelendi

Fransa - Süresiz ertelendi

İspanya - 2 maç haftası ertelendi

Avusturya - Nisan ayına ertelendi

TÜRKİYE'DE DE LİGLER ERTELENMİŞTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında gerçekleştirilen corona virüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya gelen bakan Kasapoğlu, paylaşımın yapıldığı zaman diliminde kendisi de basın mensuplarına bu bu kararı duyurdu.