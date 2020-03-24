Tokyo Olimpiyatları ne zaman yapılacak? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi mi?
Corona virüs nedeniyle dünyada çeşitli tedbirler alınıyor. Corona virüsü ile ilgili birçok haber geliyor. Gelen son dakika haberine göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın corona virüsü nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Peki Tokyo Olimpiyatları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde…
Tokyo Olimpiyatları ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı merak edilen konular arasında bulunuyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe de, corona virüs nedeniyle olimpiyatların iptal edilmeyeceğini ancak erteleneceğini ifade etti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi sonrasında ise oyunların yapılacağı tarih ise merak konusu oldu.
TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili konuştu.
Basın açıklaması yapan Abe, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle yapılan görüşmeler sonucu Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmeyeceği kesinleşti. Komiteden olimpiyatların bir yıl ertelenmesini talep ettik.
Olimpiyat komitesi erteleme talebimizi kabul etti. Tokyo Olimpiyatları en geç 2021 yazında gerçekleştirilecek" dedi.
2021 yılında gerçekleştirilecek oyunların adının 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak kalması kararlaştırıldı.
CORONA VİRÜS NEDENİYLE ERTELENEN LİGLER
EURO 2020 - 2021 yazına ertelendi
Şampiyonlar Ligi - Süresiz ertelendi
Avrupa Ligi - Süresiz ertelendi
İngiltere - Nisan ayına ertelendi
Almanya - Nisan ayına ertelendi
İtalya - Nisan ayına ertelendi
Fransa - Süresiz ertelendi
İspanya - 2 maç haftası ertelendi
Avusturya - Nisan ayına ertelendi
TÜRKİYE'DE DE LİGLER ERTELENMİŞTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında gerçekleştirilen corona virüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya gelen bakan Kasapoğlu, paylaşımın yapıldığı zaman diliminde kendisi de basın mensuplarına bu bu kararı duyurdu.