Tolga Ciğerci'den kırmızı itirafı! "10 kişi zor oldu"

Süper Lig'de Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz 3 puandı, istediğimiz sonucu alamadık. İkinci yarı 10 kişi iyi mücadele ettik. Bir şekilde kazanabilirdik ama 10 kişi zor oldu. Önümüzde bakmamız gerekiyor. Daha 9 haftamız var, iyi çalışarak iyi sonuçlar almak istiyoruz."

"Hakemle ilgili bir şey demek istemiyorum"

"Hakemle ilgili bir şey demek istemiyorum. Zaten ne desek boş. Önümüze bakacağız ve çalışacağız."

Miha Zajc ise "Bizim açımızdan zorlu bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar savaştık ve karakter ortaya koyduk. Son dakikada bulduğumuz golle aldığımız 1 puan çok önemli. Çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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