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26.04.2020 - 16:15 | | TRTSPOR

Toni Schumacher: Türkiye ve Fenerbahçe'yi düşünüyorum

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Toni Schumacher, karantinda geçirdiği bir günü anlattı. Alman kaleci karantina günlerinde Türkiye'de ve Fenerbahçe'de geçirdiği günleri düşündüğünü söyledi.

Toni Schumacher: Türkiye ve Fenerbahçe'yi düşünüyorum

1988-1991 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alman kaleci Harald Anton Schumacher (Toni Schumacher) koronavirüs salgını nedeniyle evinde geçirdiği bir günü TRT Almanca'ya anlattı.

Schumacher, bahçesinde bulunan çimleri Fenerbahçe Stadyumu'nda olduğu gibi keserek kaleci antrenmanı yaptığını belirtti.
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Efsane kaleci, spor yaparken Fenerbahçe logosunun bulunduğu koruyucu maskeyi de takmayı ihmal etmiyor.

Toni Schumacher, günü Ren nehrine karşı oturarak, Türkiye ve Fenerbahçe'de geçirdiği güzel zamanları düşünerek geçirdiğini ifade etti.

Efsane kaleci Türkçe olarak, "Evde kal ve sağlıklı kal" çağrısında da bulundu.

Toni Schumacher: Türkiye ve Fenerbahçeyi düşünüyorum

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