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05.05.2017 - 23:55 | | AA

Tony Parker ameliyat oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından San Antonio Spurs'un Fransız oyuncusu Tony Parker, sol bacak tendonundan ameliyat edildi.

Tony Parker ameliyat oldu
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından San Antonio Spurs'un Fransız oyuncusu Tony Parker, sol bacak tendonundan ameliyat edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Houston Rockets ile oynanan Batı Konferansı yarı final 2. maçında dizinden sakatlanan Fransız basketbolcunun, başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, Parker'ın sahalara dönüş süresine ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.

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