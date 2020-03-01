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01.03.2020 - 10:00 | | İSTANBUL (AA)

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da ikinci yarışı tamamlayamadı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ikinci yarışı tamamlayamadı.

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da ikinci yarışı tamamlayamadı

Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, teknik problemler yaşayan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarış öncesindeki Superpole yarışında ise Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nin ardından ikinciliği elde etti.

İkinci yarışı Büyük Britanya'dan Alex Lowes ilk sırada bitirirken, vatandaşları Jonathan Rea ikinci, Scott Redding ise üçüncü oldu.

Şampiyonada ikinci etap, 13-15 Mart tarihlerinde Katar'da koşulacak.

Sürücüler klasmanı

1. Alex Lowes: 51

2. Scott Redding: 39

3. Toprak Razgatlıoğlu: 34

4. Jonathan Rea: 32

5. Michael van der Mark: 31

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralyada ikinci yarışı tamamlayamadı

 

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