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05.09.2020 - 17:17 | | ANKARA (AA) -

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 5. oldu.

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 5. oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ilk yarışını 5. sırada bitirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası'na İspanya'da devam edildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 5 bin 77 metre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan ilk yarışta beşinci oldu.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, İspanya'da yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, TSİ 15.00'te de etabın ikinci yarışında start alacak.

 

 

 

 

 

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