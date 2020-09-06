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06.09.2020 - 17:08 | | ANKARA (AA) -

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 7. oldu

Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ikinci yarışı 7. sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 7. oldu
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İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, piste çıktı.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, yarışı 7. sırada tamamladı. Yarışı, Büyük Britanyalı Jonathan Rea birinci, İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Büyük Britanyalı Scott Redding üçüncü sırada bitirdi.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanda 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Can Öncü'nün, İspanya MotorLand Aragon pistindeki sezonun beşinci ayak ikinci yarışını bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu - Milli motosikletçi, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabında ikinci yarışı 3. sırada tamamladı

Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 3. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya'da sezonun dördüncü etabında ikinci yarışı 3. sırada bitirdi.

İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Bahattin Sofuoğlu, piste çıktı. Yarışı, Jeffrey Buis birinci, Scott Deroue ikinci, Bahattin Sofuoğlu üçüncü sırada tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu, kariyerindeki ilk üçüncülüğü elde ederek, podyuma çıkmayı başardı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı olan 17 yaşındaki Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabında İspanya'da ilk yarışı dün 2. sırada bitirmişti. Milli sporcu, pilotlar klasmanda 93 puanla beşinci sırada yer alıyor.

 

Toprak Razgatlıoğlu, İspanyada 7. oldu

 

 

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