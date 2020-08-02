Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı
02.08.2020 - 17:06 | | İSTANBUL / DHA

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta da 10'uncu sıradan başladığı yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı
ABONE OL

Motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya'da üst üste ikinci podyumuna çıktı. Verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci durak noktası olan Jerez'de piste çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. 

Yarışa 10'uncu cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, kısa sürede üst sıralara tırmandı. Harika bir performans ortaya koyarak yerini damalı bayrağa kadar koruyan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 66 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz GP'si 9 Ağustos'ta koşulacak.

2020 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nda Yarış Takvimi şöyle;
7 Ağustos - 9 Ağustos: Portekiz
28 Ağustos - 30 Ağustos: İspanya - Aragon
4 Eylül - 6 Eylül: İspanya - Aragon
18 Eylül - 20 Eylül: İspanya - Katalunya
2 Ekim - 4 Ekim: Fransa - Magny Cours
9 Ekim - 11 Ekim: Arjantin - Villicum
6 Kasım - 8 Kasım:  İtalya - Misano

Gökhan İnler'den şampiyonluk yorumu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması
    Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması
  2. Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!
    Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a tebrik telefonu
    Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a tebrik telefonu
  5. Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’
    Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak

Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak

Igor Kokoskov İstanbul yolunda

Igor Kokoskov İstanbul yolunda

Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Göztepe'de mesai yoğun olacak

Göztepe'de mesai yoğun olacak

Sıradaki Haber