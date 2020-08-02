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02.08.2020 - 17:43 | | AA

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta da 10'uncu sıradan başladığı yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı. 

Motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya'da üst üste ikinci podyumuna çıktı. Verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci durak noktası olan Jerez'de piste çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. 

Yarışa 10'uncu cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, kısa sürede üst sıralara tırmandı. Harika bir performans ortaya koyarak yerini damalı bayrağa kadar koruyan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 66 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz GP'si 9 Ağustos'ta koşulacak.

 

2020 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nda Yarış Takvimi şöyle;

7 Ağustos - 9 Ağustos: Portekiz

28 Ağustos - 30 Ağustos: İspanya - Aragon

4 Eylül - 6 Eylül: İspanya - Aragon

18 Eylül - 20 Eylül: İspanya - Katalunya

2 Ekim - 4 Ekim: Fransa - Magny Cours

9 Ekim - 11 Ekim: Arjantin - Villicum

6 Kasım - 8 Kasım:  İtalya - Misano

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