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24.02.2019 - 02:30 |

‘Topu göremiyorum’

Başakşehir kalecisi Mert Günok, kalesinin bulunduğu bölgeye çok fazla rüzgar ve kar geldiğini hakeme anlatarak, topu net olarak göremediğini söyledi.

‘Topu göremiyorum’
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Karşılaşmanın 5. dakikasında yoğun kar yağışı nedeniyle oyunu durduran Halis Özkahya, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok’un işaretini gördü. Kaleci Mert, kalesinin bulunduğu bölgeye çok fazla rüzgar ve kar geldiğini anlatarak, topu net olarak göremediğini söyledi.

Bursaspor kalecisi Muhammed ise kendi tarafında daha az rüzgar olduğunu ve bir sıkıntı bulunmadığını işaret etti. Mert Günok, “Zeminden ziyade saha içindeki rüzgar, karla karışık tipi nedeniyle hakem de zaten önce deneyeceğini sonra karar vereceğini söylemişti. İptal kararı zemin değil görüş açısı nedeniyle oldu. Biz ısınırken zaten ertelenme kararı olmasını bekliyorduk” dedi.

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