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22.08.2020 - 13:10 |

Topuk Yaylası nerede? Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri

Topuk Yaylası, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olan sosyal tesistir. Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlık kampı için Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antremanlarını gerçekleştirdi. Peki, Topuk Yaylası nerede?

Topuk Yaylası nerede? Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri
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Sarı-Lacivertli ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk antrenmanlarını Topuk Yaylası Tesisler'inde gerçekleştirdi. Fenerbahçe taraftarları Topuk Yaylası'nın nerede olduğunu araştırıyor.

TOPUK YAYLASI NEREDE?

Fenerbahçe Düzce Topuk Yaylası Tesisleri Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olan bir sosyal tesistir.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarındaki Topuk Yaylası’nda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri 150 dönümden büyük bir arazi üzerinde ve 2 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edildi.

8 bin 091 metrekarelik inşaat alanı ile tamamı doğal ahşap malzemeden yapılan tesisin kullanım alanı, üzeri açık spor alanları ve bunlara bağlı ek tesislerle birlikte 8 bin 605 metrekareyi buluyor.

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