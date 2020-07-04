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04.07.2020 - 20:51 |

Torino derbisinde kazanan Juventus

Ä°talya'da Torino derbisinde Juventus Torinoâ€™yu evinde 4-1 maÄŸlup etti.Â

Torino derbisinde kazanan Juventus
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Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torinoâ€™yu evinde 4-1 maÄŸlup etti.Â 

Juventus, ligin 30. hafta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Allianz StadÄ±â€™nda Torino'yu aÄŸÄ±rladÄ±.Â 

Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 Ã¶ne geÃ§ti. Torino 45 6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle farkÄ± 1'e indirdi ve ilk yarÄ± Juventus'un 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.Â 

Torino derbisinde kazanan Juventus

Ä°kinci yarÄ±da da Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkÄ± tekrar 2'ye Ã§Ä±karÄ±rken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle skoru belirledi:4-1Â 

Bu sonuÃ§la lider Juventus puanÄ±nÄ± 75'e Ã§Ä±karÄ±rken, Torino 31 puanda kaldÄ±.

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