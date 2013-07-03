Torku Konya'dan 2 transfer

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, Mehmet Uslu ile 2 yıllık anlaşma imzaladıklarını belirtti. Yabancı transferinde ilk imzayı N'Douassel'e attırdıklarını ifade eden Öten, "Mevkisi forvet. Çad Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. 1 yıllığına kiraladık. Bonservis opsiyonu Konyaspor'un olmak üzere anlaştık. İnşallah Konyaspor için hayırlı olur. Belirlediğimiz futbolcular var. Konyaspor'a yakışan, en iyi şekilde mücadele eden futbolcuları transfer edeceğiz" diye konuştu.

Kartalspor'dan gelen Mehmet Uslu ise yeşil-beyazlı ekibe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Konyaspor'u Süper Lig'de en iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Yeni transfer N'Douassel de Torku Konyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu, takımı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurguladı.

Çad Milli Takımı formasını giyen ve oynadığı 15 maçta 10 gol atan 25 yaşındaki N'Douassel, geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'nde çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştı.

Torku Konyaspor sezonu açtı

Öte yandan, yeşil-beyazlılar 2013-2014 sezonunu Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla açtı.

Teknik Direktör Uğur Tütüneker, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Transferlerin geciktiğini, ancak ligi de geç bitirdiklerini dile getiren Tütüneker, "Geçtiğimiz sezon lige odaklandığımız için fazla maç izleyemedik. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. Geç kaldık. 1 aydan beri futbolcu izliyoruz. En iyisini bulmaya çalışıyoruz. 7-8 futbolcu var. 5-6 yabancı, 1-2 yerli oyuncu aldıktan sonra transferi tamamlayacağız. Acele etmiyoruz. Çok futbolcu var. En iyisini bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kibong Konya yolunda

Süper Lig'den Mehmet Batdal ve Ceyhun Gülselam için girişimlerde bulunduklarını aktaran Tütüneker, şunları kaydetti:

"Bu futbolcular da takımlarıyla kampa gitmek istiyor ama takip ediyoruz. PTT 1. Lig'de nasıl mücadele ettiysek, burada da edeceğiz. İsim değil, takım olma ve mantalite önemli. Biz takım olmalıyız. Bazı futbolcuları düşünmüyoruz ama şu an kamptalar. 6+2'ye izin verilirse, hakkımızı kullanacağız. Şu an takip ettiğimiz 7 yabancı var. Kibong büyük ihtimal geliyor. Transferde en iyisini, en hesaplı şekilde almak için uğraşıyoruz."