Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Torku Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'le 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
01.02.2016 - 17:26 | | Konya (AA)

Torku Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'le 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Torku Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'le 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
ABONE OL

Kulüp basın sözcüsü Ahmet Baydar, Torku Arena'da düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, ara transfer döneminin son gününde genç bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Amir Hadziahmetovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Baydar, "18 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Hadziahmetovic'i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Futbol otoriteleri tarafından geleceğin önemli futbolcularından biri olacağı söylenen Hadziahmetovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz" dedi.

Baydar, Skubic, Douglas, Emre Selen ve Hadziahmetovic ile transfer dönemini sonlandırdıklarını vurgulayarak, "Yeni transferlerimize bakıldığı zaman hepsi genç ve inşallah takımımıza uzun yıllar hizmet edecek isimler olarak görülmektedir. Zaten bu transferler günü kurtarmak için değil, uzun vadeli planlamada başarılı olmak için yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Amir Hadziahmetovic de Torku Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Konya'ya gelmeden önce sezon başında Torku Konyaspor'a transfer olan eski takım arkadaşı Riad Bajic'ten bilgi aldığını aktaran Hadziahmetovic, "Takımın çok iyi olduğunu öğrendim. İnşallah ben de burada kendimi geliştireceğim ve takıma faydalı olmak için çalışacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeşil-beyazlı formayı giyen Hadziahmetovic, kendisini Torku Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
      İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
      Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
      Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
      Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
      Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

    BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

    Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

    Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

    Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

    Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

    Sıradaki Haber