Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor tam gaz
21.07.2015 - 15:37 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor tam gaz

Süper Lig ekibi Torku Konyaspor, hazırlıklarına Avusturya'nın Langenfeld kasabasında devam ediyor.

Torku Konyaspor tam gaz
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Langenfeld kasabasında devam ediyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salondaki ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, bisiklet, CORE ısınma, ağırlık ve kuvvet çalışması yaptı.

İdman, aktif dinlenmeyle sona erdi.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber