Torku Konyaspor tam gaz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Langenfeld kasabasında devam ediyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salondaki ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, bisiklet, CORE ısınma, ağırlık ve kuvvet çalışması yaptı.

İdman, aktif dinlenmeyle sona erdi.