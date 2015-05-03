Torku Konyaspor’un yenilmezlik serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Torku Konyaspor, dün Mersin İdmanyurdu ile oynadığı maçtan 3-1 mağlup ayrılarak bu seri sona erdi. Torku Konyaspor Başkan Yardımcısı Güven Öten, bu tür mağlubiyetlerin normal olduğunu ifade ederek, “7 maçlık devam eden yenilmezlik serimizi devam ettirebilmek adına Mersin’e gitmiştik. Fakat 17 dakikada bütün maç oynandı. Arka arkaya gelen goller bütün maçın dengesini etkiledi. Mersin İdmanyurdu ilk yarıda oyunu ciddi anlamda isteyen taraftı. 7 maçlık serinin ardından bu tür yenilgiler normal olabiliyor.

Alınan mağlubiyet takımımızın moralini bozmamalı. Lig daha devam ediyor. Hiçbir maçın sonucu henüz belli değil. Bundan sonraki haftalarda yeni bir seri yakalarsak iyi bir derece elde edeceğimize inanıyorum. Zor günlerden buralara geldik. Futbolun içinde bu tür yenilgiler var. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray maçında bu mağlubiyetin acısını çıkartmak istiyoruz” dedi.