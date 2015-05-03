Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor’un yenilmezlik serisi sona erdi
03.05.2015 - 13:59 | | İHA

Torku Konyaspor’un yenilmezlik serisi sona erdi

Torku Konyaspor’un ligde yakaladığı 7 maçlık yenilmezlik serisi Mersin’de son buldu.

Torku Konyaspor’un yenilmezlik serisi sona erdi
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Torku Konyaspor, dün Mersin İdmanyurdu ile oynadığı maçtan 3-1 mağlup ayrılarak bu seri sona erdi. Torku Konyaspor Başkan Yardımcısı Güven Öten, bu tür mağlubiyetlerin normal olduğunu ifade ederek, “7 maçlık devam eden yenilmezlik serimizi devam ettirebilmek adına Mersin’e gitmiştik. Fakat 17 dakikada bütün maç oynandı. Arka arkaya gelen goller bütün maçın dengesini etkiledi. Mersin İdmanyurdu ilk yarıda oyunu ciddi anlamda isteyen taraftı. 7 maçlık serinin ardından bu tür yenilgiler normal olabiliyor.

Alınan mağlubiyet takımımızın moralini bozmamalı. Lig daha devam ediyor. Hiçbir maçın sonucu henüz belli değil. Bundan sonraki haftalarda yeni bir seri yakalarsak iyi bir derece elde edeceğimize inanıyorum. Zor günlerden buralara geldik. Futbolun içinde bu tür yenilgiler var. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray maçında bu mağlubiyetin acısını çıkartmak istiyoruz” dedi.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber