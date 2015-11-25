25.11.2015 - 17:48 | | Konya (AA)
Torku Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmana, tedavisine devam edilen Abdou Razack Traore katılmazken, Dossa Junior ise takımdan ayrı çalıştı.
Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.