Torku Konyaspor'da galibiyet sevinci

Kayserispor'a karşı zor bir karşılaşma oynadıklarını ifade eden Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Rakibimiz son 11 maçında sadece 2 yenilgi almış ve çıkışta olan bir ekipti. Özellikle deplasmanlarda iyi oynuyordu. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Herkese göre iki pozisyonda net penaltılarımız verilmedi. Maçın hakemi son derece kötü bir yönetim gösterdi. Bunu maçı izleyen sporseverler gördü. Kazanmak isteyen takımımız ikinci devredeki istekli oyunu ile son dakikalarda penaltıdan atılan golle galip gelmesini bildi. Bu galibiyet sadece 3 puan değerinde bir galibiyet değil. Geçtiğimiz senelerde de hep eşik atlama özelliği taşıyan maçlarda yaşadığımız puan kayıplarıyla üst sıralara tutunma fırsatlarını değerlendirememiştik. Ama bu kez bu fırsatı iyi kullandık. Akhisar Belediyespor galibiyetiyle başladığımız ikinci yarıda ikinci maçımızı da kazandık ve 32 puana ulaştık. Bu galibiyette ve başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz. Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kayserispor maçında alınan galibiyet gösterdi ki; şartlar ne olursa olsun hedefe ulaşma arzusu ve inanmışlık beraberinde istediklerinizi size sağlıyor. Tabiki de her şey bitmiş değil. Ama bakıldığında Konyasporumuzun bu sezon çok iyi işlere imza attığı ve atmaya da devam edeceği gerçeği ortada” şeklinde konuştu.

"YENİLGİSİZ LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ligdeki başarılı gidişin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nda da yollarına devam ettiklerini belirterek, “İlk hedefimiz grup birinciliği idi. Bunu başardık. Artık Salı günü son maçımızı Etimesgut Belediyespor ile sahamızda oynayacağız. Gruptan yenilgisiz lider çıkmak için kazanmak istiyoruz. Akabinde son 16 turunda diğer grup ikincisi Antalyaspor ile sahamızda oynayacağız. Her zaman ifade ediyoruz, kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu neden final ve kupayı kaldırmak olmasın. Bunun için inancımız var. İnşallah da başarır ve Konyamıza bir ilki daha yaşatırız” diye konuştu.