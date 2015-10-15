Torku Konyaspor'da Marica ile yollar ayrıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “2014-2015 sezonu başında İspanya'nın Getafe takımından transfer edilen Rumen oyuncu Ciprian Marica ile kulübümüz arasında yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedildi” denildi.

Kulübün Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Marica’ya bundan sonraki yaşamında başarılar dileyerek, “Yönetim Kurulumuzun teknik heyetimizin görüşü de alınarak bundan sonra forma şansı bulamayacağına inandığımız oyuncumuz Ciprian Marica ile yapılan görüşmede kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlaşmaya varıldı ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi” şeklinde konuştu.