Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor'da Marica ile yollar ayrıldı
15.10.2015 - 18:23 | | Konya (İHA)

Torku Konyaspor'da Marica ile yollar ayrıldı

Torku Konyaspor’da, Rumen futbolcu Ciprian Marica’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Torku Konyaspor'da Marica ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “2014-2015 sezonu başında İspanya'nın Getafe takımından transfer edilen Rumen oyuncu Ciprian Marica ile kulübümüz arasında yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedildi” denildi.

Kulübün Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Marica’ya bundan sonraki yaşamında başarılar dileyerek, “Yönetim Kurulumuzun teknik heyetimizin görüşü de alınarak bundan sonra forma şansı bulamayacağına inandığımız oyuncumuz Ciprian Marica ile yapılan görüşmede kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlaşmaya varıldı ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi” şeklinde konuştu.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber