Torku Konyaspor'da yeni sezonda parola "şampiyonluk"

Şan, ligin son haftası nedeniyle Beyşehir ilçesinde bir lokantada yaptığı açıklamada, takım olarak sezon başında hedefledikleri 50 puana yaklaştıklarını söyledi.

Sıralamada hedefledikleri yerde olduklarını, bu açıdan da başarılı bir sezon geçirdiklerini düşündüğünü ifade eden Şan, Konya'nın yeni stadının ise Türk futboluna damgasını vurduğunu dile getirdi.

Konyasporlu taraftarların da centilmence takımlarını destekleyerek Türkiye'ye örnek bir taraftar olduğunu gösterdiğini anlatan Şan, "Aykut hocamızla yeni sezon planlamasını yaptık. Bundan sonra yeni transfer ve yeni takviyelerle önümüzdeki sezon daha başarılı bir Konyaspor izlettirmek için çalışmaları başlattık. Konyaspor taraftarları takımın Avrupa'ya gitmesini istiyor" diye konuştu.

Şan, bu yıl iyi bir ekip olduklarını belirterek, "Aykut hocayla takım ruhunu oluşturduk" dedi.

Hedefe adım adım ilerlemek istediklerini dile getiren Ahmet Şan, şunları kaydetti:

"Yani basamakları birer birer çıkmak istiyoruz. Bu kurumsallaşma ve tesisleşmeyle Konyaspor Süper Lig'de şampiyon olacaktır. Bunun temellerini atıyoruz. Onun için taraftarımız biraz daha sabırla inşallah takip etsin, desteğini versin. Çünkü en büyük destekçimiz şu anda taraftarımız ve bu örnek taraftarlığa devam edelim. Zaten Konya'ya yakışan da budur. Madem sevgi, barış, kardeşlik, hoşgörüden bahsediyoruz. Bunu da yapacak olan Konya'dır."