Torku Konyaspor'da yüzler gülüyor

Yeşil-beyazlı takımın basın sözcüsü Ahmet Baydar, Osmanlıspor karşısında 1-0 geriden gelerek 10 kişi ile alınan galibiyetin takım ve camia adına önemli olduğunu belirtirken, bu sonucun yakalanacak bir çıkışın ilk adımı olacağına ve devamının geleceğine inandıklarını söyledi.

“KONYASPOR’U DAHA GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR”

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini, Osmanlıspor maçıyla ligde seri yakalamak istediklerini belirten Baydar, “Bu nedenle önemli bir maça çıktık. İlk yarısı bizim adımıza iyi geçmeyen maçta geriye düşmemize rağmen soyunma odasına önde gidecek pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıya iyi başlayan takımımız ilk dakikada eşitliği sağladı. Ardından kontrolü eline aldığı maçta öne geçti. Bizim adımıza iyi giden işler Dossa Junior’un kırmızı kart görmesiyle tersine dönebilirdi. Ancak oyuncularımız saha içerisinde gerçekten inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Birbirleriyle yardımlaşmaları, galibiyeti ne kadar istediklerini ortaya koydu. Sonuçta 1-0 geriden gelerek ve yaklaşık 30 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen oldukça değerli bir 3 puan aldık. Bu galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimize inanıyoruz. İnşallah bu bir başlangıç olacak ve maç maç devam edecek iyi sonuçlarla birlikte takımımız üst sıralara doğru yükselişini devam ettirecek. Konyasporumuzu daha güzel günler bekliyor” dedi.

“İNŞALLAH BUNDAN SONRA BİR DAHA BÖYLE HAKEM YÖNETİMLERİYLE KARŞILAŞMAYIZ”

Osmanlıspor maçının hakemi Çağatay Şahan’ı da eleştiren basın sözcüsü Ahmet Baydar, “İlk düdükten son düdüğe kadar saha içerisindeki tüm takdir haklarını ev sahibi ekipten yana kullanan, verdiği kararlarla direkt sonuca etki edebilecek bir yönetim gösteren Çağatay Şahan’ı herkesin gördüğünü umut ediyoruz. Bizim tek isteğimiz her zaman söylediğimiz gibi sonucu saha içerisinde mücadele eden oyuncular performanslarıyla belirlesin, hakemlerimizde yönetimleriyle adil olsunlar. Türk futbolunda hakemlerin maçların önüne geçmesi istenmiyorsa bu mutlaka olmalı. Önemli olan kaybettiğimizde değil kazandığımızda da maruz kaldığımız hakem hatalarını dillendirmek. Biz de bunu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra bir daha böyle hakem yönetimleriyle karşılaşmayız” diye konuştu.

"ALACAĞIMIZ BİR GALİBİYET MORALİMİZİ DAHA DA ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK”

Ahmet Baydar, hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile oynanacak maça da değinerek, “Biz her maça olduğu gibi Sivasspor maçına da en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Alacağımız bir galibiyet moralimizi daha da üst seviyeye taşıyacak. Bu konuda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. İnşallah istediklerimizi yapar ve ikinci galibiyetimizi de yine bir deplasmandan alırız” şeklinde konuştu.