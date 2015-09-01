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01.09.2015 - 14:19 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor'un deplasman hedefi

Kulüp basın sözcüsü Baydar, "Osmanlıspor ve Medicana Sivasspor deplasmanlarından puanla döneceğimizi umuyorum. Bu noktada teknik kadromuza ve futbolcularımıza güveniyoruz"

Torku Konyaspor'un deplasman hedefi
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Torku Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 4 ve 5. haftasında Osmanlıspor ve Medicana Sivasspor ile deplasmanda yapacakları maçlardan puanla dönmeyi umduklarını, teknik heyet ve futbolcu kadrosuna güvendiklerini belirtti.

Baydar, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, 4-1 yenildikleri Galatasaray maçında istedikleri futbolu tam olarak sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ligin 3. haftasında yaşadıkları yenilgiye üzüldüğünü ifade eden Baydar, "Teknik heyetimiz, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirip, gerekli tedbirleri alacaktır. Önümüzdeki maçlarda aldığımız sonuçlar telafi edilecektir. Osmanlıspor ve Medicana Sivasspor deplasmanlarından puanla döneceğimizi umuyorum. Bu noktada teknik kadromuza ve futbolcularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Yönetimde görev değişikliği

Baydar, Torku Konyaspor Yönetim Kurulu'nda görev değişiklikleri yapıldığını bildirdi. Futbol şube sorumlusu Selçuk Aksoy'un ve mali işler sorumlusu Mehmet Aktaş'ın bu görevlerini bıraktığını kaydeden Baydar, "Selçuk Aksoy'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu görevi bundan sonra Fatih Yılmaz, Ömer Korkmaz, Abdullah Şanlı ve Mehmet Aktaş'tan oluşan bir ekip yürütecek. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ayrıca başkan yardımcılarımızdan Mehmet Aktaş'ın yürütmüş olduğu mali işler sorumluluğu görevini de Cafer Başoda yürütecek. Cafer Başoda ayrıca hukuki işler sorumluluğu görevini de yürütmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

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