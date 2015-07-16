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16.07.2015 - 13:08 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor'un hedefi 20 bin kombine

Basın sözcüsü Baydar, "Kombine biletteki hedefimiz 20 bin rakamına ulaşmak" dedi.

Torku Konyaspor'un hedefi 20 bin kombine
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, 20 bin kombine satmayı hedeflediklerini bildirdi.

Baydar, yaptığı açıklamada, 2015-2016 sezonu kombine bilet satışlarına 6 Temmuz'da başladıklarını hatırlattı.

Taraftarın 10 günde kombine kartlara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Baydar, "Şu ana kadar 10 bin kombine bilet sattık. Kombine biletteki hedefimiz 20 bin rakamına ulaşmak" dedi.

Baydar, bu hedefi geçen yıl olduğu gibi yine yakalayacaklarını düşündüğünü belirterek, "Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'nun olağanüstü atmosferi ve taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle geride bıraktığımız sezona damgamızı vurmuştuk. Yeni sezonda da bu kategorideki üstünlüğümüzü devam ettireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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