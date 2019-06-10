Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Toronto Raptors Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 NBA Finalleri
10.06.2019 - 23:38 |

Toronto Raptors Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 NBA Finalleri

NBA'de final serisi 5. maçı için geri sayım başladı. Seride 3-1 önde olan Toronto Raptors, bu gece oynanacak 5. maçta rakibi Golden State Warriors'ı yenmesi halinde şampiyon olacak. Peki Toronto Raptors Golden State Warriors maçı saat kaçta başlayacak?

Toronto Raptors Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 NBA Finalleri
ABONE OL

NBA finallerinde heyecan dorukta. Bu yıl tarihinde ilk kez finallerine çıkmayı başaran Toronto Raptors, ilk şampiyonluğu için sadece 1 galibiyet uzakta. Konuk Golden State Warriors ise zoru başarmanın peşinde. İşte zorlu maçla ilgili tüm ayrıntılar...

GOLDEN STATE WARRIORS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?

Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasındaki 2019 NBA Finalleri, 5. maçı bu gece saat 04:00'te oynanacak ve zorlu mücadele S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak...

2019 NBA FİNALLERİ TAKVİMİ

6. Maç | 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors (Gerekirse)

7. Maç | 17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors (Gerekirse)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber