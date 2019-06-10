10.06.2019 - 23:38 |
Toronto Raptors Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 NBA Finalleri
NBA'de final serisi 5. maçı için geri sayım başladı. Seride 3-1 önde olan Toronto Raptors, bu gece oynanacak 5. maçta rakibi Golden State Warriors'ı yenmesi halinde şampiyon olacak. Peki Toronto Raptors Golden State Warriors maçı saat kaçta başlayacak?
NBA finallerinde heyecan dorukta. Bu yıl tarihinde ilk kez finallerine çıkmayı başaran Toronto Raptors, ilk şampiyonluğu için sadece 1 galibiyet uzakta. Konuk Golden State Warriors ise zoru başarmanın peşinde. İşte zorlu maçla ilgili tüm ayrıntılar...
GOLDEN STATE WARRIORS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?
Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasındaki 2019 NBA Finalleri, 5. maçı bu gece saat 04:00'te oynanacak ve zorlu mücadele S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak...
2019 NBA FİNALLERİ TAKVİMİ
6. Maç | 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors (Gerekirse)
7. Maç | 17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors (Gerekirse)