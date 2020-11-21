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21.11.2020 - 16:48 |

Toronto Raptors, maçlarını Tampa'da oynayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Toronto Raptors, yeni sezonda maçlarını Florida eyaletinin Tampa kentinde oynayacak.

Toronto Raptors, maçlarını Tampa'da oynayacak
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Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada hükümetinin iç saha maçlarının Toronto'da oynanmasına izin vermediği kaydedildi. Sezonun başlamasına az bir süre kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından maçların Tampa kentinde oynanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. NBA'deki tek Kanada takımı olan Raptors, 2019 yılında finallerde Golden State Warriors’ı geçerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta başlayacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

Toronto Raptors, maçlarını Tampada oynayacak

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