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08.05.2019 - 10:58 | | AA

Toronto Raptors'tan 36 sayı fark

NBA konferans yarı finallerinde Philadelphia 76ers'ı 125-89 yenen Toronto Raptors, seride 3-2 öne geçti.

Toronto Raptors'tan 36 sayı fark
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Toronto Raptors, 2-2 eşitlik olan Doğu Konferansı yarı final serisinin 5. karşılaşmasında Philadelphia 76ers'ı 125-89 mağlup etti. Rakibine 36 sayı fark atan ev sahibi Raptors, kulüp play-off rekorunu kırdı.

Raptors'ta Pascal Siakam 25 sayı, 8 ribaunt, Kawhi Leonard 21 sayı, 13 ribaunt ve Kyle Lowry 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.

76ers'ta Jimmy Butler'ın 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Serinin 6. mücadelesi Philadelphia'da oynanacak.

Nuggets evinde kazandı

Denver Nuggets, seyircisi önünde çıktığı maçta Portland Trail Blazers'ı 124-98 yenerek deplasmanda oynayacağı 6. karşılaşma öncesi seride 3-2 öne geçti.

Nuggets'ı galibiyete, 25 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Nikola Jokic, 24 sayı, 8 ribauntla oynayan Paul Millsap ve 18 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Jamal Murray taşıdı.

Yüzde 36,7 şut isabetiyle oynayan Trail Blazers'ta Damian Lillard, 22 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

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