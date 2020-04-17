TOSFED Dijital Şampiyonası başlıyor

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) dijital çalışma grubu kurucu üye ülkelerinden biri olan Türkiye, TOSFED Dijital Motorsporları Komisyonu çalışmaları ve Red Bull’un desteğiyle, motor sporları severleri evde kaldıkları dönemde heyecanlandıracak bir projeyi hayata geçiriyor. Dünyada motor sporlarına gerek sporcu seviyesinde gerekse de organizasyon seviyesinde en büyük yatırımı yapan markalardan biri olan Red Bull’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek TOSFED Dijital Şampiyonası, yarış hasretini sonlandıracak.



PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanılacağı yarışlar, TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak. Aralarında Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de olduğu önemli pilotlar, ilk Türkiye Dijital Şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Projede ikinci etap ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Red Bull Gaming Ground @HOME kapsamında Twitch.tv/RedBullTR kanalından da canlı yayınlanacak yarışlar, Mayıs ayında başlayacak. Pist branşının şampiyonu, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunu dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, ralli branşında şampiyon olacak sporcu da para ödülü kazanacak. TOSFED Sportif Kurulu himayesinde, profesyonel bir ekip tarafından yönetilecek olan şampiyonaya TOSFED dijital motorsporları lisansı alan herkes katılabilecek.



Üçlertoprağı: Motor sporlarını evlere getiriyoruz

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtip “Son yıllarda yeni neslin çok rağbet gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor. TOSFED olarak 1 yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz zor süreçte ‘evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan büyük bir katılım bekliyoruz. İşbirliği yapmaktan her zaman mutluluk duyduğumuz gerek sporcu seviyesinde gerekse organizasyon seviyesinde motor sporlarına çok büyük destek veren ana sponsorumuz Red Bull ile birlikte başarılı bir organizasyonu hayata geçireceğimizi düşünüyoruz.” dedi.