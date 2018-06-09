Tosic'li Sırbistan sürpriz yapmak istiyor

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda Sırbistan, E Grubu'nda mücadele edecek.



Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve İsviçre ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek Sırbistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle: - Kupaya katılma mücadelesi Avrupa elemelerinde D Grubu'nda yer alan Sırbistan, 21 puanla lider olarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.



Sırbistan'ın D Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2

Moldova-Sırbistan: 0-3

Sırbistan-Avusturya: 3-2

Galler-Sırbistan: 1-1

Gürcistan-Sırbistan: 1-3

Sırbistan-Galler: 1-1

Sırbistan-Moldova: 3-0

İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 0-1

Avusturya-Sırbistan: 3-2

Sırbistan-Gürcistan: 1-0

Öne çıkan oyuncuları

Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in de forma giymesi beklenen Sırbistan'ın kadrosunda Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan çok sayıda isim yer alıyor.



Teknik direktör Mladen Krstajic, Roma'dan Aleksandar Kolarov, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Manchester United'dan Nemanja Matic, Premier Lig'e yükselen Fulham'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksandar Mitrovic gibi futbolcularıyla gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.



Dünya Kupası geçmişi

Karadağ'ın ayrılmasının ardından Dünya Kupası finallerine 2010 yılında katılan Sırbistan, grup aşamasını geçemedi.



Sırbistan, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na ise katılamadı.



Kadrosu

Sırbistan Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Vladimir Stojkovic (FK Partizan), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (AGF), Marko Dmitrovic (Eibar)

Savunma: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic, Matija Nastasic (Schalke), Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Hamburg), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ: 15.00): Kosta Rika - Sırbistan (Samara Arena - Samara)

22 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - İsviçre (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)

27 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)